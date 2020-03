Ex Milan – Rijkaard: “Il calcio non mi manca, non voglio più fare l’allenatore”

MILANO – L’ex calciatore e allenatore Frank Rijkaard, intervistato dai microfoni di ‘ad.nl’, ha spiegato di non avere intenzione di tornare in panchina: “Se mi guardo indietro, mi vengono in mente solo bei ricordi pensando a tutto quello che ho vissuto. Ricordo il mio passato da calciatore e allenatore con grande piacere. Il calcio mi ha dato tanto, ma ora non mi manca. Ormai lo seguo solo come appassionato, a distanza. Quando ho cominciato ad allenare, sapevo che non lo avrei fatto per molto tempo. È stata un’esperienza affascinante, una bella avventura, sono molto felice di averla vissuta ma oggi sento di non poter dare più nulla a questo lavoro”.

