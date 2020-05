Ex Milan – José Mauri compie 24 anni

MILANO – Compie oggi 24 anni José Mauri, ex centrocampista italo-argentino del Milan, che pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista parlando proprio del club rossonero. Prelevato a parametro zero nell’estate del 2015, il classe ’96 ha totalizzato 10 presenze alla sua prima stagione all’ombra del Duomo, per poi esser girato in prestito all’Empoli per un anno. Rientrato alla base nel 2017, José Mauri non è riuscito a lasciare il segno, tanto da giocare soltanto 11 partite nelle due stagioni successive. La scorsa estate si è svincolato dal Milan per la scadenza del contratto ed è andato a giocare in Argentina, al Talleres de Cordoba, dove milita tutt’ora.

