José Mauri: “Al Milan diventi un uomo, ma adesso quanta confusione…”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, José Mauri, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza al Milan: “Quando sei in un club così importante cresci per forza. Al Milan devi diventare uomo, fortunatamente ci sono grandi campioni che ti danno consigli per migliorare. Ricordo quando c’era Mihajlovic che facevamo una partita e poi davanti a tutti ti chiedeva un parere. E io a diciannove anni che dovevo dire? Anche in panchina ci faceva stare concentrati. Studiavo la partita, così ero pronto a rispondere”.

SUL MILAN ATTUALE – “Oggi c’è confusione e ormai dura da un po’. Quando si prendono delle decisioni andrebbero portare avanti fino alla fine. I calciatori quando non si sa cosa accadrà si sentono disorientati”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live