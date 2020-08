ESPN – Bakayoko, Chelsea disposto a considerare anche il prestito

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Gabriele Marcotti, giornalista di ESPN, ha fatto il punto della situazione sul possibile ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko: “Da quel che mi risulta il Chelsea vuole sfoltire il centrocampo, dato che oltre a Bakayoko ha Kovacic, Kante, Jorginho, Barkley e Loftus-Cheeck. In più quest’estate ha speso tanto per prendere Ziyech e Werner e deve rafforzare anche la difesa. I Blues sono disponibili sicuramente a cedere Bakayoko oppure, se non è possibile, a darlo in prestito”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa notizia a sorpresa per il mercato rossonero. Bomba Maldini: vuole strappare un gioiello da 30 milioni di euro alla Juventus! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

