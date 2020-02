ESCLUSIVA – “Tutto fermo, andrà via”. Intanto si vagliano nuove soluzioni…

MILANO – “Tranne clamorosi colpi di scena andrà via a giugno. Non rinnoveremo, al momento è tutto fermo”. Così ci aveva detto – in esclusiva – Enzo Raiola, collaboratore e cugino del famoso Mino. Il giocatore cerca spazio e nel Milan di Pioli non ne sta trovando. Ragion per cui, con ogni probabilità, a fine stagione saluterà. Il contratto andrà in scadenza il 1 luglio, e da quel giorno sarà libero di accasarsi, a parametro zero, in una nuova squadra. Nei giorni scorsi erano ridondate voci anche di un possibile approdo del Monza di Berlusconi, in caso di promozione in Serie B. Voci smentite proprio in esclusiva ai nostri microfoni dallo stesso Galliani, ad della squadra brianzola. Ad oggi, l’unica certezza ci sembra essere solo una: Bonaventura lascerà il Milan dopo 6 anni di rossonero. Le conferme ci arrivano anche ora dal suo entourage: “Tutto fermo, tranne clamorosi stravolgimenti lascerà il Milan”.