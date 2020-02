ESCLUSIVA – Ad Galliani: “Bonaventura al Monza? Mai pensato neanche in caso di promozione”

Di Ramona Marconi

MILANO – In casa Milan tengono banco molte situazioni legate ai giocatori in scadenza di contratto. Chi sembra destinato a salutare sembra essere Bonaventura che, dal prossimo 1 luglio sarà libero di accasarsi, a parametro zero, in una nuova squadra. E tra le tante opzioni che vengono avallate, in queste ore, sono emerse delle voci che vorrebbero il passaggio del giocatore a San Severino Marche in Brianza, alla corte di Berlusconi. Ma cosa c’è di vero? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – ad Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza: “E’ assolutamente tutto falso, non lo abbiamo mai neanche pensato”. Un no convinto, anche in caso di promozione in Serie B: “Neanche in caso di promozione”.