Emis Killa contro Boban: “Sei il nulla”

MILANO – Emis Killa, noto rapper, nella notte ha attaccato l’ex giocatore e dirigente rossonero Boban reo di aver definito, 5 anni fa, “Rossoneri” l’inno creato dal musicista “una caduta di stile“. Il nuovo inno, che non è mai piaciuto neppure ai tifosi del Diavolo (tanto da aver raggiunto le appena 80.000 visualizzazioni), era una rivisitazione di “Milan, Milan” di Tony Renis, che aveva accompagnato i grandi trionfi del club di Berlusconi. Il rapper nella notte aveva twittato “Sono Emis Killa e ho twitter aperto da ubriaco, chissà cosa potrebbe venirne fuori“. Ed è così che gli è arrivata la seguente domanda: “Cosa rispondi al Sig. Zvominir Boban che definì la tua canzone Rossoneri una caduta di stile per il MIlan?“. La risposta non è tardata ad arrivare “Sta faccia di m***a” per poi aggiungere un’ora più tardi “Per essere chiari, io il fascino dei calciatori non l’ho mai subito. Che tu sia pinco pallino o cristiano ronaldo, se mi rompi il c***o gratuitamente sei nulla. Non me ne f*** un c*** di quanti gol hai in carriera. Figuriamoci di voi invasati sui social. Buone cose a voi!”. Poi una parziale retromarcia alle 10.40: “Ieri sera ero ciucco, quando bevo esagero sempre. Ciò nonostante riconfermo ogni cosa che ho scritto, buongiorno!“. Sicuramente un’altra caduta di stile per Emis Killa.