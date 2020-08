DS Brescia: “Tonali? Cellino troverà la soluzione migliore”

MILANO – Il nuovo direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, ha parlato di Sandro Tonali ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “E’ un giocatore esaltante per la personalità che esprime, è un talento cristallino del nostro calcio. Quello che sarà il suo futuro lo vedremo, ma con Cellino siamo in buone mani. Io darò il mio contributo al Brescia per tornare subito in Serie A. Il presidente Cellino è abituato a trattare con grandi società, sicuramente troverà la soluzione migliore per Tonali”.

