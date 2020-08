Domenech prende in giro Gasperini: “Grazie per i cambi: dimostrato la leggenda dei grandi tecnici italiani”

MILANO – “”Bravo al Psg per questa grande emozione e grazie a Gasparini per i suoi cambi a fine partita. Va solo a dimostrare che la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici in questa partita rimane una leggenda. Tuchel ha avuto più successo“. Questo il commento via Twitter di Raymond Domenech (che scrive male anche il nome del tecnico atalantino) sul match di ieri tra Atalanta e PSG. Ecco il post completo:

