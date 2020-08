Di Marzio: “Prossimi 3 giorni decisivi per il rinnovo di Ibrahimovic”

MILANO – Il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto luce ai microfoni di Sky Sport sul possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic col Milan: “La trattativa resta in corso ed è febbrile, perché sia i tifosi rossoneri che Stefano Pioli sperano nell’annuncio il prima possibile. Si sta lavorando per cercare di limare quella distanza che, secondo quanto sappiamo, non è poi così ampia. Nell’arco dei prossimi tre giorni si arriverà ad una schiarita definitiva anche perché l’intenzione, sia di Ibra che della società, è quella di proseguire insieme“.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un altro grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live