Di Marzio: “Il Milan ha fatto la sua offerta: ora serve l’ok di Ibrahimovic”

MILANO – Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, ai microfoni di Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla trattativa di rinnovo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: “Il Milan ha fatto la sua offerta importante, ha fatto il massimo. L’ha aumentata, sta aspettando l’ok definitivo da parte di Ibra. La speranza del Milan è quella di averlo per lunedì, nel caso non dovesse arrivare per lunedì il Milan aspetterà lo stesso, non ha dato nessun ultimatum al giocatore. Il Milan pensa che non ci saranno sorprese“.

