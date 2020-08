Di Marzio: “Ecco perché Ibrahimovic non ha ancora firmato il rinnovo”

MILANO – Tramite i microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul tira e molla fra Zlatan Ibrahimovic e il Milan: “Mino Raiola, agente dello svedese, ci ha dato la notizia che Ibra non sarà al raduno della squadra rossonera perché non è stato ancora raggiunto alcun accordo per il rinnovo. Ibra e Raiola non gradiscono che l’offerta sia modulata su bonus basati sulle presenze. Il Milan, quindi, deve fare qualcosa in più per convincerli”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live