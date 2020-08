De Canio: “Milan-Ibra, il rinnovo conviene a tutti”

MILANO – L’allenatore Gigi De Canio, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato anche del probabile rinnovo di Ibrahimovic con il Milan: “E’ con i grandi giocatori che si raggiungono gli obiettivi. E’ da vedere se Ibra possa essere ancora il campione che è stato, ma è la società che poi valuta. Se io fossi l’allenatore del Milan e avessi le opzioni Ibra o Diego Costa, non avrei dubbi nella scelta. Se i dirigenti rossoneri ritengono indispensabile Zlatan, allora faranno di tutto per raggiungere la fumata bianca. Credo che l’accordo convenga ad entrambe le parti”.

