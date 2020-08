Damiani: “Milan, giusto provare a riprendere Bakayoko”. Su Pessina…

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, agente di moltissimi calciatori ed ex esterno rossonero, ha parlato anche di Milan in ottica mercato: “Bakayoko mi piace, è ancora giovane, conosce il calcio italiano e sarebbe un buon rinforzo anche per la fisicità che garantisce in mezzo al campo. Mi fido dei dirigenti rossoneri. Pessina? E’ un ragazzo serio, ma il passaggio da una squadra di provincia ad un gran club è difficile. E’ comunque un giocatore che ha le qualità per far bene”.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa ultim’ora di mercato in casa rossonera. Proposto uno scambio pazzesco: ecco l’offerta a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live