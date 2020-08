Dall’Inghilterra – Milan, occhi puntati su un giocatore del Burnley

MILANO – Rimbalza direttamente dall’Inghilterra l’indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe messo nel mirino Dwight McNeil, ala sinistra classe ’99 in forza al Burnely. Stando a quel che riferisce Sky Sports Uk, l’interesse della squadra rossonera è concreto, ma la concorrenza non manca: sul giocatore ci sono infatti anche altri club come Leicester, Wolverhampton e Juventus. Il Burnley, dal canto proprio, vorrebbe tenere McNeil, ma davanti ad una grande offerta sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative.

