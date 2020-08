Dall’Inghilterra: Milan-Chelsea, c’è l’accordo per Bakayoko! I dettagli

MILANO – In Inghilterra sono sicuri che tra Milan e Chelsea sia stato raggiunto l’accordo per il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko. Secondo la rivista Evening Standard, le due società avrebbero trovato l’intesa sulla base di un prestito oneroso a tre milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a venti. Il centrocampista francese, dal canto proprio, è pronto a decurtarsi lo stipendio pur di riabbracciare i colori rossoneri, con cui è già stato protagonista nella stagione 2018/2019.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...