Dalla Turchia – Per Omur non c’è solo il Milan. E il Trabzonspor vuole 30 milioni

MILANO – Suleyman Hatisaru, giornalista del quotidiano sportivo turco Fanatik, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it di Abdulkadir Omur, esterno offensivo del Trabzonspor accostato negli ultimi giorni al Milan: “Non interessa solo ai rossoneri, ma anche a molte altre squadre. La scorsa stagione ha ricevuto diverse offerte da società importanti. Il Trabzonspor lo valuta 30 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere a causa dell’emergenza economica provocata dalla pandemia. E’ un giocatore pronto per il salto di qualità, giocare in Italia non sarebbe un problema per lui. Ai tifosi italiani piacciono i giocatori focosi e lui è uno di quelli: starebbe benissimo in Serie A. Potrebbe giocare tranquillamente in un grande club, come lo stesso Milan”.

