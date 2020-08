Dalla Turchia – Milan, offerta da 20 milioni per un esterno del Trabzonspor

MILANO – Giunge direttamente dalla Turchia l’indiscrezione di mercato secondo cui il Milan avrebbe messo nel mirino Abdulkadir Omur, ventunenne esterno offensivo del Trabzonspor. Non solo, ma stando a quel che riporta ‘ajansspor.com’ i dirigenti rossoneri avrebbero già presentato un’offerta da 20 milioni che, tuttavia, sarebbe stata subito rispedita al mittente. Sul giocatore sembra esserci anche l’interesse dell’Atalanta e la concorrenza potrebbe innescare un’asta di mercato per il talento classe 1999.

