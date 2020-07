Dalla Spagna – Milan sempre più vicino a Roca

MILANO – Il Milan accelera per il centrocampista Marc Roca, ed ora è pronto a chiudere l’affare. Stando a quel che riferisce il quotidiano catalano Mundo Deportivo, la società rossonera sarebbe in netto vantaggio sulle concorrenti e si starebbe avvicinando all’accordo con l’Espanyol, proprietario del cartellino di Roca. Nel contratto del ragazzo c’è una clausola rescissoria da 40 milioni di euro ma l’Espanyol, appena retrocesso in Segunda Division, sa che nessuno verserà quella somma e il giocatore, dal canto suo, spinge per andare via: la trattativa potrebbe andare in porto per una cifra attorno ai 18 milioni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live