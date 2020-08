Dalla Spagna – Milan, duello col Getafe per un giocatore del Real

MILANO – In queste ore in Spagna è emersa un’indiscrezione di mercato, lanciata da Cadena Ser, secondo cui il Milan avrebbe messo gli occhi su Oscar Rodriguez Arnaiz, centrocampista classe 1998 del Real Madrid, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Leganes. Per il ragazzo ha fatto dei sondaggi anche lo Schalke 04 ma, attualmente, il Getafe è in vantaggio sulla concorrenza: il club spagnolo ha infatti già avviato una trattativa concreta col Real Madrid, sulla base di 10 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato in casa rossonera. L’indiscrezione è clamorosa, annuncio improvviso: “Sì, vuole trasferirsi al Milan!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live