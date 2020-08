Dalla Spagna – Milan, duello col Barça per un giovane olandese

MILANO – E’ stata lanciata direttamente dai media spagnoli, in particolare ‘Sport’, l’indiscrezione di mercato secondo cui il Milan starebbe sfidando il Barcellona per acquistare Myron Boadu, attaccante olandese classe 2001 in forza all’Az Alkmaar. Il ragazzo ha già esordito nella Nazionale Maggiore proprio grazie a Koeman, neo tecnico del Barça che vorrebbe portarlo in Catalogna. L’Az, dal canto proprio, fa orecchie da mercante e attende offerte ma, forte di un contratto in scadenza nel 2023 e di una possibile asta di mercato, di certo proverà a giocare al rialzo.

