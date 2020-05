Dalla Spagna – Milan, contatti costanti per De Paul. Ma l’Udinese vuole una contropartita

MILANO – Un’altra suggestiva indiscrezione di mercato giunge ancora dalla Spagna. Stando a ‘todofichajes.com’ (la stessa testata giornalistica che ha parlato della trattativa con Mertens), il Milan sarebbe in contatto costante con l’Udinese per Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino si è ormai deciso a lasciare il club friulano e il Milan sta cercando di muoversi in anticipo per bruciare la folta concorrenza. L’Udinese, dal canto suo, avrebbe chiesto in cambio, oltre ad un importante conguaglio economico, il cartellino di Rade Krunic, centrocampista bosniaco che non è riuscito a mettersi in luce alla sua prima stagione rossonera.

