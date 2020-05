Dalla Spagna – Clamoroso: Milan ad un passo dall’accordo con Mertens

MILANO – Nonostante il Napoli stia cercando in tutti i modi di convincerlo a rinnovare, Dries Mertens sembra sempre più propenso ad intraprendere una nuova avventura professionale. Se l’attaccante belga non prolungherà l’accordo col club campano, in scadenza il 30 giugno, potrà essere ingaggiato a parametro zero nella sessione estiva di calciomercato. Su di lui ci sono molti club, dall’Inter alla Roma, passando per la Juventus con Sarri che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Tuttavia, secondo una clamorosa indiscrezione lanciata da ‘todofichajes.com’, Mertens e il suo procuratore sarebbero in contatto costante con il Milan, tanto da esser persino molto vicini ad un accordo. Non solo, ma stando al portale spagnolo nelle prossime settimane potrebbe già arrivare l’ufficialità.

OCCASIONE – Mertens compirà 33 anni dopodomani, mentre Elliott e Gazidis, come sappiamo, intendono dar vita ad un progetto fatto prevalentemente di giovani. Prevalentemente, appunto, e non esclusivamente. Ciò significa che, nonostante gli under 25 siano i giocatori maggiormente cercati dalla società rossonera, c’è comunque il desiderio di cogliere delle occasioni di mercato che possano permettere di ingaggiare giocatori forti, con esperienza internazionale e senza costi esorbitanti. Mertens chiede un ingaggio da 4 milioni netti a stagione, ma svincolandosi dal Napoli non ci sarà bisogno di pagare il cartellino. Un giocatore del genere, a parametro zero, è un’opportunità da cogliere a tutti i costi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live