Dalla Spagna – Il nuovo allenatore del Milan sarà Rangnick, che intanto blinda Theo…

MILANO – Un nuova rivoluzione si avvicina per il Milan. Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini e Stefano Pioli sono pronti a fare le valigie, mentre Ralf Rangnick si appresta ad aprire un nuovo ciclo con pieni poteri. Lo conferma anche il noto quotidiano spagnolo ‘AS’, il quale dà ormai per scontato l’arrivo del tedesco sulla panchina rossonera. La squadra, fra cessioni e acquisti, potrebbe subire grosse modifiche, ma uno dei pochi intoccabili è Theo Hernandez (nonostante piaccia molto al PSG). Anche lo stesso Rangnick avrebbe già fatto sapere ai vertici societari di puntare moltissimo sull’ex terzino del Real Madrid e di volerlo mettere al centro del proprio progetto.

