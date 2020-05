Sky Sport – Ibra, Maldini e Pioli: nessuno dei tre resterà in rossonero

MILANO – Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli: tre punti di riferimento dell’attuale Milan sono pronti a fare le valigie, dando il via all’ennesima rivoluzione rossonera in questi ultimi anni. Lo conferma il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano: “Da tempo raccontiamo che la permanenza di Ibra al Milan è improbabile. Il suo futuro è virtualmente già scritto; continuerà a lavorare come un vero professionista e resterà in rossonero fino alla fine di questa stagione, ma credo che per il futuro il club voglia puntare su giocatori più giovani. Ci sono diversi segnali che portano a pensare che Ibra non rinnoverà: Boban e Maldini lo hanno riportato al Milan, ma il primo è già andato via e il secondo è destinato a fare altrettanto fine stagione. Con Pioli si era creato un bel rapporto, ma difficilmente sarà lui l’allenatore del Milan nel prossimo campionato. Insomma, rimane improbabile l’ipotesi di vedere Ibra con la maglia rossonera nella stagione 2020-2021″.

