Dalla Spagna – Il Milan accelera per Aurier: si chiude a 15 milioni

MILANO – Sembravano essersi raffreddati i contatti fra Milan e Tottenham per Serge Aurier e invece, stando a quel che riferisce il portale spagnolo ‘todofichajes.com’, la trattativa avrebbe avuto un’accelerata improvvisa nelle ultime ore. Le due società, infatti, sarebbero molto vicine ad un accordo intorno ai 15 milioni di euro per un’operazione a titolo definitivo. Potrebbe quindi essere proprio l’ivoriano classe ’92 il rinforzo per la fascia destra rossonera.

