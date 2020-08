Dalla Spagna – Deulofeu aspetta il Milan, ritorno possibile

MILANO – Mario Gago, giornalista di Onda Cero, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del possibile ritorno in rossonero di Gerard Deulofeu, esterno offensivo in uscita dal Watford: “Il giocatore, in un’intervista ai nostri microfoni, ha spiegato che sta pensando al trasferimento e che il Milan sarebbe una destinazione assolutamente gradita nel caso in cui Massara e Maldini fossero interessati. Deulofeu è un profilo che può essere molto utile a questa squadra, ha grande capacità di dribblare e fare assist per la punta. Potrebbe essere un rinforzo interessante per Pioli”.

