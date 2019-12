Cutrone a un passo dal ritorno in Serie A

MILANO – L’avventura di Patrick Cutrone in Premier League potrebbe interrompersi durante il prossimo mercato. Infatti l’attaccante dei Wolves si sarebbe convinto di tornare in Italia e di vestire la maglia della Fiorentina. L’ex rossonero, già obiettivo di mercato del Torino, arriverebbe a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni. A riportare la notizia è Alfredo Pedullà.

