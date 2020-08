Champions League, questa sera la prima semifinale

MILANO – Sta per volgere al termine l’edizione 2019/2020 della Champions League. Questa sera, a Lisbona, scenderanno in campo Lipsia e Paris Saint-Germain per la prima semifinale. Di seguito le probabili formazioni.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku. Allenatore: Nagelsmann.

PSG (4-2-3-1): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos; Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi. Allenatore: Tuchel.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un altro grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live