Champions League, in semifinale neanche una squadra inglese o spagnola: non accadeva da…

MILANO – Con la sorprendente eliminazione del Manchester City, uscito sconfitto per 3-1 contro il Lione, anche l’Inghilterra ha salutato questa edizione della Champions League. Non accadeva dall’annata 1995/1996 che non ci fossero né spagnole né inglesi in semifinale. In corsa, infatti, sono rimaste due squadre tedesche, Bayern Monaco e Lipsia, e altrettante squadre francesi, Paris Saint-Germain e Lione. Di seguito, il programma delle semifinali.

Martedì 18 agosto

Lipsia – Psg, Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Mercoledì 19 agosto

Lione – Bayern Monaco, Estádio José Alvalade

