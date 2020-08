Champions League, cambia il formato? Ceferin: “Gare secche più emozionanti”

MILANO – A causa della pandemia l’Uefa ha dovuto ridurre il numero di parte della fase finale di Champions League, passando dalle sfide con andata e ritorno alle gare secche. Tuttavia, questo formato inedito non è affatto dispiaciuto al presidente Aleksander Ceferin, che ne ha parlato ai microfoni di Reuters: “Siamo stati costretti a cambiare ma alla fine possiamo dire di aver scoperto qualcosa di nuovo e interessante. Quindi ci penseremo anche per il futuro. Senza il ritorno le squadre sono costrette a giocarsi il tutto per tutto a viso aperto, con pochi tatticismi: la sfida è completamente diversa e più emozionante”.

IDEA CONCRETA – “Ovviamente dobbiamo anche pensare che con meno partite le emittenti televisive potrebbero lamentarsi: ne dovremo discutere quando la situazione di emergenza sarà finita. E’ comunque un formato molto interessante e più attraente di quello che c’era prima: lo terremo in seria considerazione”. Ma attenzione perché poco fa sono arrivate anche altre pesantissime novità in casa rossonera. Ultim’ora, salta Ibrahimovic? Ora può cambiare tutto: Maldini ha deciso! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live