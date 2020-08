Centrocampo Milan: Pioli ne vuole quattro per due maglie

MILANO – Secondo quanto riportato da l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, il Milan vuole accontentare la richiesti di Stefano Pioli. Il tecnico infatti punta ad avere, in mediana, quattro titolari per due maglie da titolari. I rossoneri, al momento, hanno solamente Franck Kessié e Ismael Bennacer: non tantissimi in vista della prossima stagione e dei molteplici impegni. La dirigenza per questo è al lavoro per soddisfare la richiesta dell’ex viola.

