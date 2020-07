Bucchioni: “Ibra infantile. Doveva essere un esempio, invece…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il giornalista Enzo Bucchioni si è espresso anche sulla sfuriata di Ibra al momento della sostituzione col Bologna: “Io credo che Ibrahimovic, ormai a 40 anni, non maturerà più. Il suo atteggiamento è davvero infantile. Dal punto di vista umano dovrebbe avere più rispetto del suo allenatore e dei suoi compagni di squadra. È stato preso per essere da esempio e invece pensa solo ai suoi interessi con il proprio egocentrismo”.

