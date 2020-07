Brescia, Cellino conferma: “Tonali andrà via”

MILANO – Contattato dai microfoni del Corriere di Brescia, Massimo Cellino, patron della società lombarda, ha confermato il trasferimento di Sandro Tonali a fine stagione. Sul giovane centrocampista ci sono anche gli occhi del Milan: “Tonali via? A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla. Ho preso un impegno, non posso penalizzare la sua carriera. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, poi quando abbiamo ripreso a giocare c’era troppa pressione sulle sue spalle. Gli altri però restano”.

