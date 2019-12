Borghi: “Vendere Paquetà aprirebbe una falla”

MILANO – Dal proprio canale Youtube è intervenuto Stefano Borghi per commentare i rumors di mercato sulla possibile partenza di Paquetà in direzione Parigi. Ecco cosa ha detto: “La voce che sta emergendo riguarda una cessione, quella di Paquetà, non so come commentare, è uno dei pochi giocatori che ha un livello tecnico superiore in questa rosa, andandolo a vendere aprirebbe un’altra falla, porterebbe un altro problema da risolvere“. CLICCA QUI>Intanto, il Milan si muove anche in difesa: rossoneri in pole per…

