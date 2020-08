Bonetti: “Bakayoko sarebbe un bel rinforzo, spero di rivedere un Milan al vertice”

MILANO – L’ex calciatore del Milan Dario Bonetti, si è espresso ai microfoni di TMW sul possibile ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko: “Sarebbe sicuramente un bel rinforzo per Pioli. Ha forza fisica, tecnica e sa abbinare le due fasi di gioco. Tuttavia, per quanto riguarda la competitività del Milan e la possibilità di arrivare tra le prime quattro nel prossimo campionato, è ancora presto per parlarne. La squadra, con i giocatori che arriveranno, andrà assemblata e ci sarà poco tempo per farlo. Mi auguro comunque che i rossoneri possano presto tornare a lottare non solo per un posto in Champions League, ma anche per lo Scudetto”.

