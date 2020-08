Bonaventura vicino all’Atalanta, ma il Benevento non molla: le ultime

MILANO – Terminato un ciclo di sei anni con la maglia del Milan, Giacomo Bonaventura si sta guardando attorno per decidere dove giocare nella prossima stagione. Il centrocampista ha ricevuto in queste settimane svariate proposte e si è preso del tempo per valutarle e fare la sua scelta. Attualmente l’ipotesi più accreditata è quella di un ritorno all’Atalanta, società da cui proprio il Milan lo prelevò nel 2014.

Tuttavia, nonostante sia molto complicata, non è ancora da scartare la pista che porta a Benevento. Il club campano, neopromosso in Serie A, aveva già fatto dei sondaggi e negli ultimi giorni, stando a quel che riporta Il Mattino, avrebbe presentato un’importantissima offerta economica al giocatore.

