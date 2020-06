Biglia: “Vivo il calcio con passione e dando il massimo, non ho rimpianti”

MILANO – Lucas Biglia, centrocampista argentino del Milan, ha partecipato, assieme a Matteo Gabbia, ad un incontro online con i ragazzi della onlus ‘Cometa’, rilasciando queste dichiarazioni: “Ho sempre cercato di vivere il calcio con passione, cogliendo ogni opportunità come fosse l’ultima. Fin da bambino ho sempre dato il massimo, soprattutto nelle difficoltà; quando dai tutto te stesso non puoi avere rimpianti e non puoi rimproverarti nulla. Ho trovato tanta gente che mi ha aiutato nel mio percorso di crescita, mostrandomi soprattutto gli errori: questo è stato fondamentale per diventare quello che sono e trovare il mio equilibrio e la mia tranquillità. Dare sempre il 100% in tutto ciò che si fa, permette di essere in pace con sé stessi”.

