Gabbia: “Esordire a San Siro è stata l’emozione più grande della mia vita”

MILANO – Nel corso di un incontro online con i ragazzi della onlus ‘Cometa’, Matteo Gabbia, giovane difensore rossonero, ha parlato del suo esordio a San Siro con la maglia del Milan: “Diventando calciatore professionista ho realizzato un sogno. È necessario ricercare la felicità in quello che si fa. Non sempre si riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma se affrontiamo il percorso che abbiamo davanti con amore e passione, alla fine non avremo rimpianti. Ho esordito a San Siro davanti a mio nonno, abbonato al Milan da cinquant’anni, sempre nello stesso posto. È stata forse l’emozione più grande della mia vita. Devo molto ai miei nonni, mi hanno insegnato il rispetto e l’educazione”.

