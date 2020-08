Baresi: “Vi racconto i miei ricordi legati a San Siro”

MILANO – L’ex capitano rossonero Franco Baresi, intervistato dal Daily Mail, ha parlato dei suoi ricordi legati a San Siro: “Quello stadio rappresenta gran parte della mia vita, ho trascorso tutta la mia carriera lì. E’ stata la mia casa per tantissimo tempo, dove ho vissuto ogni tipo di emozione, dalla più bella alla più negativa. Rappresenta anche una parte della storia di Milano, è un monumento della città. Ha un posto speciale nel mio cuore e credo in quello di ogni milanese”.

SERATE INDELEBILI – “Sono arrivato a 18 anni e mi sono ritirato a 37. Non ho mai giocato una finale a San Siro ma sono stato protagonista di grandi partite su quel campo, come i tanti derby giocati che sono sempre speciali per la città. Ricordo anche tante sfide europee, in particolare la bellissima vittoria per 5-0 sul Real Madrid: una partita che i tifosi rossoneri ricordano ancora oggi”.

