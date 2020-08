Barcellona, ecco chi sarà il nuovo allenatore

MILANO – La stagione disastrosa del Barcellona, conclusasi con l’indecoroso 8-2 subito contro il Bayern Monaco in Champions League, è costata l’esonero a Quique Setien. Il nuovo allenatore della squadra blaugrana sarà Ronald Koeman. Quest’ultimo è arrivato in città per firmare il contratto e già nella giornata di domani potrebbe esserci la presentazione ufficiale. Tuttavia, come riferisce ‘La Vanguardia’, la società catalana dovrà pagare una clausola rescissoria da quasi 5 milioni di euro per liberare Koeman dalla federcalcio olandese.

