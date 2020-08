Bakayoko vuole tornare, il Chelsea chiede 20 milioni: il Milan punta al prestito con riscatto

MILANO – Che Tiémoué Bakayoko possa di nuovo vestire la maglia del Milan è un’ipotesi molto concreta. Il centrocampista francese, in rotta con il Chelsea, è stato messo sul mercato e la società rossonera vorrebbe riportarlo all’ombra del Duomo. Il classe ’95, dal canto suo, tornerebbe molto volentieri, tanto che sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di riabbracciare la sua ex squadra. Insomma, fra il giocatore e il Milan c’è già l’intesa, ma resta da trovare quella col Chelsea.

Il club di Abramovich chiede 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, ma è una cifra che il Milan in questo momento non vorrebbe spendere. Stando al quotidiano Tuttosport, la dirigenza meneghina sta quindi provando a strappare un prestito oneroso con obbligo di riscatto alla fine della prossima stagione.

