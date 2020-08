Bakayoko: “Porto il Milan nel cuore. Futuro? Nel calcio può accadere di tutto”

MILANO – Quello di Tiémoué Bakayoko è il nome più caldo nell’orbita rossonera in chiave calciomercato. Il Milan vuole riprenderlo dal Chelsea che, però, non abbassa la propria richiesta economica di 22 milioni di euro. Intanto, ai microfoni di TMW, il centrocampista francese non ha nascosto il proprio legame col club meneghino: “Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e ne conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio può succedere di tutto. Vedremo”.

