MILANO – Il Milan è ancora più vicino a Bakayoko. Stando a quanto riferisce questa mattina l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport siamo davvero ai dettagli e poi arriverà la fumata bianca: gli inglesi hanno già dato il loro via libera al prestito con diritto di riscatto (inizialmente pretendevano l’obbligo). L’obiettivo rossonero è vicino: limitare l’eventuale esborso per il riscatto del francese, non superando una cifra che viaggia sui 20 milioni di euro.