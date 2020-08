Bakayoko, il Milan prova a fare tornare il francese

MILANO – Durante il prossimo calciomercato a Milanello arriverà un centrocampista, visto che la coppia Bennacer-Kessié sono stati chiamati più volte agli straordinari in stagione. Il Milan, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” starebbe pensando a un ritorno: ovvero a Bakayoko. Il club di via Aldo Rossi aveva già provato a prendere il francese la scorsa estate ma l’alto ingaggio garantitogli dal Chelsea ( 6 milioni a stagione) rese difficile l’operazione. Un problema che ora sembra non esserci più visto che il mediano, che ha giocato l’ultima stagione al Chelsea, sarebbe disposto a diminuirselo, tanto che le parti in causa si sarebbero accordate, sempre secondo la “Rosea“, sui tre milioni a stagione più un bonus come rimborso per il taglio dello stipendio. Rimane invece da trovare l’intesa con il Chelsea per il costo del cartellino del francese: i “Blues” lo avevano acquistato dal Monaco per 40 milioni, cifra che si è notevolmente abbassata negli anni. La richiesta degli inglesi è di circa 20 milioni ma il Milan proverà ad abbassare le richieste del club allenato da Lampard. Non è escluso che si stia lavorando anche su un prestito con obbligo di riscatto. Ora non resta che aspettare la fumata bianca.

