Atalanta, Percassi: “Percorso impensabile, siamo orgogliosi”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League: “Dobbiamo essere contenti e orgogliosi così, per una grande prestazione contro una squadra fortissima. Peccato perché mancava davvero poco al traguardo. Questa è una grande lezione. Per noi comunque era impensabile un percorso di questo tipo, è stata una stagione fantastica, anche in campionato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live