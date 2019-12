Arteta: “Credo che Xhaka sia eccezionale”

MILANO – Il Milan deve rinforzarsi a centrocampo e tra i giocatori seguiti dalla dirigenza c’è l’elvetico Granit Xhaka dell’ Arsenal. Il mediano fino a pochi mesi era in uscita dai Gunners, ma con l’arrivo di Arteta la posizione dell’elvetico è cambiata. Infatti l’attuale tecnico durante la conferenza stampa è sembrato voler puntare su di lui. Ecco le parole del manager spagnolo sul nazionale svizzero: “Era uno dei giocatori che volevo portare al Manchester City. Mi piace, ero felice quando arrivò a Londra perché credo sia eccezionale. Ha sempre fatto bene, ora si è sbloccato dopo un momento difficile”. CLICCA QUI>Intanto, il Milan si muove anche in difesa: rossoneri in pole per…

