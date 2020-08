Ardito: “Squadre con il Milan avrebbero fatto più fatica con il pubblico, ora…”

MILANO – Michele Ardito ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Magari potrò essere smentito, ma io sono sicuro che squadre come il Milan con il pubblico avrebbero fatto più fatica, sono riusciti a svilupparsi perché non avevano la pressione e le difficoltà di giocare in situazioni di ostilità. Perché squadre come Sassuolo, Fiorentina, Atalanta sono uscite bene alla distanza in questo campionatino estivo? Perché i loro giovani si sono potuti esprimere senza la pressione del pubblico, riuscendo a mostrare le loro qualità. Ora sta a loro mantenere lo stesso livello quando tornerà ad esserci il pubblico”.

