Ardito: “I giocatori rossoneri hanno beneficiato dello stadio senza pubblico”

MILANO – Intervenuto ai microfoni de La Giovane Italia, Michele Ardito, ex allenatore della Florentia San Gimignano, si è espresso sul grande finale di campionato giocato dal Milan: “L’unica squadra che secondo me ha cambiato totalmente registro in modo positivo dopo la pausa è stata quella rossonera, che ha fatto quadrato intorno all’allenatore, giocando con la mente libera. Credo anche che i tanti giovani abbiano beneficiato delle partite senza un pubblico che ti fischia al primo stop sbagliato”.

