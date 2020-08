Ancora un’affare sulla Mi-To?

MILANO – Il Milan vuole rinforzare la mediana portando a Milano a Bakayoko, obiettivo principale del club in quel ruolo. Una trattativa non facile visto la richiesta del Chelsea, proprietaria del cartellino del francese. Per questo, dopo l’ottimo esito della trattativa con il Torino per la cessione di Ricardo Rodriguez, il club rossonero starebbe pensando, secondo quanto riportato da “TorinoGranata.it“, a Meité. Le trattative sulla Mi-To sono destinate a continuare.

